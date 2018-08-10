Facebook закрыл группу, посвященную латышскому легиону Ваффен СС

РИГА, 10 авг – РИА Новости. Социальная сеть Facebook закрыла страницу, посвященную участникам Латышского добровольческого легиона СС, сообщил Sputnik Латвия.

В группе под названием Foto un stāsti par Latviešu leģionu un Latviešu karavīriem 2 PK ("Фото и рассказы о Латышском легионе и Латышских солдатах 2 МВ)", созданной 3 года назад, были опубликованы сотни записей и размещено много архивных фотографий. На группу было подписано 3300 человек.

"Жаль, что многие не смогли оценить и закрыли группу", — заявил Юрциньш.

По его словам, администраторы смогли спасти часть публикаций и направили жалобу в Facebook. Ответа они пока не получили.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.

Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире. РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.