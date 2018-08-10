Японская порнозвезда в красном галстуке возмутила китайских пионеров

ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. Японская звезда фильмов для взрослых Сора Аой, которая появилась на благотворительном мероприятии одной из китайских компаний в красном пионерском галстуке, вызвала возмущение у пионерской организации Компартии Китая.

Шанхайская компания, которая занимается продажей препаратов для мужской потенции, устроила благотворительное мероприятие для сбора денег нуждающимся учащимся из провинции Юньнань, пригласив Сора Аой в качестве "посланника". Актриса пришла на мероприятие в красном пионерском галстуке.

Распространившиеся в социальных сетях видео и фотографии возмутили китайских интернет-пользователей, а организация Юные пионеры Китая опубликовала заявление с осуждением действий компании.

"Юные пионеры Китая – детская организация под руководством Коммунистической партии Китая. С самого начала своего создания пионеры, воспитываясь в пионерских отрядах, внесли огромный вклад в дело революции, строительство и реформирования Китая. Красный пионерский галстук – символ пионерского движения, это также и символ организации Юные пионеры Китая. Он символизирует борьбу и жертвы павших героев революции", — говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что закон КНР "О защите павших героев" запрещает извращать, осквернять и делать предметом насмешек наследие и память павших героев.

"Эта компания пренебрегает постановлениями закона, не ставит ни во что общественный порядок и добрые нравы, пренебрегает моралью и символизмом красного галстука. Она замарала образ пионерской организации. Мы самым серьезным образом это осуждаем", — говорится в заявлении. Организация также пообещала принять юридические меры.

После появления этого заявления, компания принесла извинения за неподобающее использование пионерского галстука и за то, что ранила чувства китайского народа.