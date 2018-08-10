В Индии почти 70 туристов оказались в охваченных ливнями районах

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг — РИА Новости. По меньшей мере 69 туристов оказались в бедственном положении в курортном городе Муннар (штат Керала) на юго-западе Индии, который на протяжении последних нескольких дней находится во власти мощных ливней, передает в пятницу телеканал NDTV.

Отмечается, что среди этих туристов присутствуют около 20 иностранцев. По данным телеканала, туристы не могут выбраться из Муннара по причине блокированных дорог, что, в свою очередь, стало следствием схода оползней. В настоящее время армия ведет операцию по их спасению.

Полиция штата в ответ на оперативный запрос РИА Новости не подтвердила и не опровергла факт присутствия в пострадавших от непогоды районах иностранных граждан, в том числе россиян.

Согласно последним данным, за несколько суток от схода оползней, спровоцированных проливными дождями, в различных районах Кералы погибли не менее 26 человек. Ливни приводят к переполнению водохранилищ, вынуждая местных жителей "сбрасывать" излишки воды. Ряд населенных районов, расположенных в низинах, оказались полностью затопленными.

Синоптики предвещают, что обильные дожди продолжат обрушиваться на Кералу еще по меньшей мере несколько дней.