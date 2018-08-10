Суд прекратил дело в отношении мэра Харькова

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Киевский районный суд Полтавы прекратил уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года.

"Грубое нарушение закона, а именно неявка стороны обвинения, прокуроров, потерпевших и их представителей семь раз на судебные прения, суд признает как отказ от обвинения, а поэтому уголовное дело подлежит прекращению", — сказал председательствующий судья на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Мотивируя решение, судья заявил, что обращался к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой обеспечить явку на заседание хотя бы одного из 19 прокуроров по делу, однако реакции не последовало.

"Суд вследствие блокирования прокурорами судебных прений лишен возможности решить обвинение (дело – ред.) по сути", — отметил он.

Судья уточнил, что постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение семи дней.

Генпрокуратура Украины ранее направила в суд дело в отношении харьковского мэра и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергал все обвинения в свой адрес.