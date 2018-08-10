Суд прекратил дело в отношении мэра Харькова

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Киевский районный суд Полтавы прекратил уголовное дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года.
Мотивируя решение, судья заявил, что обращался к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой обеспечить явку на заседание хотя бы одного из 19 прокуроров по делу, однако реакции не последовало.
"Суд вследствие блокирования прокурорами судебных прений лишен возможности решить обвинение (дело – ред.) по сути", — отметил он.
Судья уточнил, что постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение семи дней.
Генпрокуратура Украины ранее направила в суд дело в отношении харьковского мэра и его охранников. Их обвиняют в похищении и избиении участников "евромайдана" в марте 2014 года. Если бы вину Кернеса доказали, ему бы грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Мэр Харькова отвергал все обвинения в свой адрес.