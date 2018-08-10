На Украине начали расследование после беспорядков в киевском СИЗО

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Министерство юстиции Украины проводит служебное расследование в отношении сотрудников киевского СИЗО, где бывшие бойцы украинского батальона "Торнадо" устроили беспорядки, сообщил в пятницу пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

По данным полиции, накануне в киевском СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям. В результате столкновений пострадал старший лейтенант внутренней службы, возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак сообщил, что беспорядки в киевском СИЗО устроили экс-бойцы "Торнадо".

"На данный момент идет служебное расследование относительно наших работников (Лукьяновского СИЗО — ред.), которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере. Они находились (до этого — ред.) в разных камерах", — приводит слова Маслака агентство УНН.

Он также сообщил, что будет проводиться проверка, как к заключенным попали запрещенные предметы.

"Будем выяснять как к ним попал мобильный телефон и другие запрещенные предметы. Также будем выяснять, как к ним попала информация о том, что к ним придут с обысками. Мы сейчас изучаем мотивы этих сотрудников (СИЗО — ред.) и уже дальше прокуратура будет определять что с ними делать", — сообщил Маслак.

В июне 2015 года ряд бойцов добровольческого батальона "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. В июле того же года глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал "Торнадо".