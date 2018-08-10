В Бишкеке под автомобилем российского бизнесмена прогремел взрыв

БИШКЕК, 10 авг – РИА Новости. Представитель МВД Киргизии сообщил РИА Новости, что в пятницу в центре Бишкека во дворе многоэтажного жилого дома произошел громкий хлопок; СМИ сообщают, что это был взрыв и он произошел под автомобилем российского бизнесмена.
По данным милиции, жильцы дома услышали хлопок, но не поняли, что это такое.
Как сообщает киргизское информагентство Kaktus, по предварительным данным взрыв произошел под автомобилем Lexus 570, принадлежащем российскому бизнесмену. По данным агентства, произошедшее могло быть акцией устрашения, так как автомобиль не получил видимых повреждений.