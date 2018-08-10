КНДР предупредила США, что санкции повлияют на денуклеаризацию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пхеньян предупредил Вашингтон, что возможное расширение американских санкций в отношении КНДР и заявления США о том, что нужно усилить санкционное давление на страну, могут повлиять на процесс денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Официальный представитель МИД Северной Кореи в четверг заявил, что "США пытаются выдумать предлог для усиления санкций против КНДР" и "на международных встречах призывают к сотрудничеству по вопросу усиления санкций и давления" против страны.

"До тех пор, пока США отказываются сохранять внешние приличия по отношению к своему партнеру, с которым ведут диалог, и цепляться за старый сценарий, который применяли предыдущие администрации и впоследствии потерпели неудачу, невозможно ожидать прогресса в имплементации совместного заявления КНДР и США, включая вопрос денуклеаризации", — заявил представитель МИД КНДР.

При этом он подчеркнул, что КНДР по-прежнему готовы "поддерживать намерение лидеров США и КНДР устанавливать доверие и добросовестно пошагово выполнять соглашение", заключенное в Сингапуре.

Ранее глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре осудил решение США призвать страны АСЕАН продолжать давление на КНДР. По его словам, США "выражают своим поведением намерение повернуть назад даже в вопросе заключения декларации о прекращении войны, которая является первым шагом к гарантии мира на Корейском полуострове".

На прошлой неделе США в рамках мер в отношении КНДР ввели санкции против российского банка "Агросоюз". Американский минфин объяснил их нарушением санкционного режима по КНДР и "длительными отношениями" банка с Северной Кореей. Также под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.