В Швеции началась забастовка пилотов Ryanair

СТОКГОЛЬМ, 10 авг – РИА Новости. Около 40 пилотов авиакомпании Ryanair бастуют в пятницу в Швеции с целью убедить компанию заключить с пилотами коллективный договор и признать права профсоюзов, сообщила профсоюзная организация шведских пилотов SPF.

Ранее сообщалось, что пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии, Германии, Нидерландах и Швеции 10 августа примут участие в забастовке, требуя улучшения условий работы и повышения оплаты труда.

"Сегодня около 40 наших пилотов вышли на забастовку для защиты своих прав. В течение нескольких десятилетий Ryanair отказывал своим работникам в основных правах, которые большинство людей на рынке труда воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Но в этом случае потребовалась забастовка, чтобы показать компании, что она больше не может избегать обращения со своими сотрудниками достойным образом ", — сказал председатель шведского профсоюза пилотов Мартин Линдгрен.

SPF одной из причин забастовки назвала нежелание Ryanair вести переговоры по коллективному договору с профсоюзами. Пилоты требуют также обсуждения условий выплаты больничных, договора по пенсионным отчислениям и создания условий работы в соответствии со шведскими нормативами. Ryanair еще в декабре 2017 года согласилась, что пилотов в компании должны представлять профсоюзы, но ни одного соответствующего договора в Европе пока не подписано, утверждает SPF.

Ryanair из-за грядущей забастовки шведских пилотов отменила 22 рейса, вылетающих и прибывающих в аэропорт близ Стокгольма Скавста.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат ирландской компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.