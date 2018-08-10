Израиль и Палестина соблюдают перемирие в Газе после обмена ударами

Израильский военный рядом с комплексом ПРО Патриот. Архивное фото

Израильский военный рядом с комплексом ПРО Патриот. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг — РИА Новости. Израильские войска и палестинские группировки сектора Газа воздерживаются от обмена ударами после очередной вспышки вооруженного противостояния, которая продолжалась около полутора суток.

Палестинцы говорят о перемирии, достигнутом при посредничестве Египта и вступившем в силу с полуночи. Израильтяне наличие таких договоренностей не комментируют, но подтверждают, что с вечера среды не фиксировали новых эпизодов военных действий.

"После нашего последнего сообщения новой информации на этот счет не было", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

В районе 21.00 четверга военные сообщали о новых сиренах тревоги, которые сработали на границах сектора Газа, оповещая местных жителей о возможных палестинских обстрелах. В пятницу утром армия по итогам анализа оперативной обстановки разрешила вернуться к "нормальному режиму" в части населенных пунктов, прилегающих к анклаву, — городе Нетивоте и поселениях центральной части Негева.

За полтора дня противостояния боевики выпустили 180 ракет и мин по югу еврейского государства. Израильская авиация в ответ атаковала около 150 целей в секторе Газа, в числе которых представители армии называли штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы, полигоны и производственные мощности правящего в анклаве движения ХАМАС.

Жертвами бомбардировок стали по меньшей мере трое палестинцев, включая женщину и ребенка. На израильской стороне, где ракеты, несмотря на противодействие систем ПРО "Железный купол", не раз падали в населенных пунктах, ранения получили семь человек.

Обмен ударами стал уже четвертым раундом боевых действий между Израилем и палестинскими группировками за последние месяцы. Предыдущие — в конце мая и дважды в июле — имели схожую продолжительность, интенсивность и также завершались благодаря посредничеству Египта и ООН, которые продолжают работу над проектом долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.