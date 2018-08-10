В 37 провинциях Таиланда ожидаются сезонные наводнения и оползни

БАНГКОК, 10 авг – РИА Новости. Опасность наводнений и оползней, вызванных обильными сезонными дождями, в ближайшие две недели будет существовать в 37 из 77 провинций Таиланда, в том числе в ряде туристических зон, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на Департамент метеорологии страны.

Наиболее вероятны серьезные последствия ливней в южных провинциях Сураттхани, Краби, Пхукет, Пханга и Транг, на севере в провинциях Чианграй и Канчанабури, на северо-востоке в провинциях Убон Ратчатхани и Накхон Пханом, в центре Таиланда в провинциях Лопбури и Сарабури, и на Восточном побережье страны в провинции Чаченгсао и провинции Чонбури, в которой находятся курорты Паттайя и Бангсен, говорится в сообщении.

К непосредственной опасности последствий ливневых дождей добавляется опасность прорыва воды из переполненных дождями водохранилищ гидроэлектростанций и ирригационных резервуаров, во многих из которых вода уже достигла критического уровня, сообщает телеканал. Спуск излишков воды через шлюзы, которыми оборудованы некоторые крупнейшие водные резервуары, повышает уровень воды в реках, в которые уходит вода, на 2 – 5 сантиметров в час, и существует опасность их разлива и затопления прибрежных населенных пунктов. Так, город Пхетчабури, столица одноименной провинции, расположенный в 120 километрах от Бангкока, может быть частично затоплен уже в выходные, говорится в сообщении.

Эксперты опасаются, что при продолжении обильных осадков в течение августа и сентября в Таиланде может произойти новое катастрофическое наводнение, подобное наводнению 2011 года, когда к октябрю-ноябрю затопленной оказалась значительная часть центральных равнинных провинций страны, находящихся значительно ниже северных и северо-восточных провинций, в которых расположены крупные водохранилища. Также, в 2011 году под слоем воды от 50 см до 3 метров оказалось более двух третей территории Бангкока, включая аэропорт Донмыанг, и несколько индустриальных парков, расположенных вблизи таиландской столицы.