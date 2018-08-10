В Теннесси впервые за девять лет казнили заключенного

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Власти американского штата Теннесси в четверг привели в исполнение смертную казнь впервые с 2009 года, сообщает газета Tennessean.

Как сообщается, приговор был приведен в исполнение в отношении осужденного Билли Рэя Айрика, который в 1985 году изнасиловал и убил семилетнюю девочку. Айрик был казнен посредством смертельной инъекции и объявлен мертвым в 19.48 по местному времени (03.48 мск). Ему было 59 лет.

"Я только хочу сказать, что мне действительно жаль. И это… это все", — цитирует газета последние слова заключенного.

Верховный суд США отказал Айрику в отсрочке казни за несколько часов до исполнения приговора. Сообщается, что во время своего 32-летнего заключения осужденный множество раз обращался к суду с просьбой отложить исполнение приговора, ссылаясь на психическое нездоровье и на то, что использование препаратов, входящих в состав смертельной инъекции, нарушает его конституционные права. Последний раз суд пошел ему навстречу в 2014 году.

По данным газеты, это 133-я по счету смертная казнь в Теннесси с 1916 года. Верховный суд штата в январе назначил приведение в исполнение еще двух смертных приговоров на октябрь и декабрь этого года.