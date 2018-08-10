Глава Мексики обещал направить на пенсии и помощь студентам $16 миллиардов

МЕХИКО, 10 авг – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, пообещал направить на выплату пенсий старикам и помощь студентам свыше 300 миллиардов песо (порядка 16 миллиардов долларов) в следующем году.

"Мы направим более 300 миллиардов песо на увеличение пенсий пожилым людям и на то, чтобы все учащиеся имели стипендии", — сказал Лопес Обрадор журналистам после встречи с действующим главой государства Энрике Пенье Ньето.

Помимо этого, сейчас команда Обрадора работает над включением в бюджет 2019 года дополнительных расходов в размере 400 миллиардов песо (около 21,5 миллиарда долларов) на преодоление кризиса в энергетическом секторе Мексики, сказал будущий президент.

Он отметил, что согласовал с Пеньей Ньето инициативу воссоздания министерства общественной безопасности. Предполагается, что нынешний президент направит ее на рассмотрение законодательной власти. Обрадор намерен также соединить имеющиеся в стране прокуратуры в одну, чтобы создать единую генеральную прокуратуру и две дополнительных — по делам коррупции и по выборам.

Избранный президент подтвердил, что продаст весь парк имеющихся у президента Мексики самолетов, включая Boeing 787-8 Dreamliner, а также откажется от президентской резиденции "Сосны" и создаст на ее месте центр искусств и культуры в столичном парке Чапультепек.