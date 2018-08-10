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США назвали цель новых антироссийских санкций

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Расширение санкций США против России (393)
(обновлено: 04:39 10.08.2018)
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© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Госдепартамента США. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в четверг заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения", представляющее взаимный интерес.

"Президент (США Дональд Трамп) и госсекретарь (Майк) Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это (Россия) большая страна, и мы тоже", — заявила Науэрт на брифинге.

"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — добавила она.

Санкции из-за "дела Скрипалей"

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем опасны новые санкции США против России
США из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери введут с 22 августа новые санкции против Москвы, заявили в среду в госдепартаменте.

Отмечается, что ограничительные меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что агент нервно-паралитического вещества "Новичок" применили в обход международного права и Конвенции о запрете использования химоружия.

Второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери будет введен через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

Санкционные исключения

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Госдеп назвал цель запрета поставки в Россию продукции двойного назначения
Новый пакет санкций в отношении РФ будет иметь ряд исключений, в том числе в области сотрудничества в космосе и поставок авиационных составляющих, заявили в госдепе.

"Также вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно. Мы также будем внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, поскольку здесь речь может идти о безопасности полетов. Также будут рассматриваться и исключения в области экспортных поставок товаров для гражданских нужд", — сказал он.

Позиция российской стороны

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Британия приветствует новые антироссийские санкции США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала надуманным предлог для новых санкций. Россия обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.

В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что США ввели новые "драконовские" санкции против Москвы под надуманным предлогом.

"Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", — говорится в комментарии дипмиссии.

Контролировать жестокость к России

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
В США рассказали, когда приняли решение ввести новые санкции против России
Введением новых антироссийских санкций администрация США пытается продемонстрировать, что именно она, а не конгресс, определяет степень жесткости политики в отношении России, а дело с отравлением Скрипалей является лишь предлогом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Еще год назад после первой встречи Путина и Трампа в США началась мощнейшая атака на Трампа. Сейчас происходит то же самое, только на более высоком витке спирали… Администрация Трампа, которая находится под постоянным нажимом со стороны конгресса, прежде всего, по линии России, пытается перехватить инициативу и показать, что это она контролирует степень жесткости в отношении России, а не действует под диктовку конгресса. Когда в конгрессе предлагают супержесткие меры, администрация демонстрирует, что она не менее жестко настроена, но при этом у них своя позиция", — сказал РИА Новости политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

То, что отравление Скрипалей в британском Солсбери не является истинной причиной санкций, считает и заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев. Однако, по мнению эксперта, дело как раз в "российском вмешательстве".

"Это очередной акт недоверия к нам. Великобритания и Скрипали — это лишь повод. В основе этого вопроса стоят не Скрипали, а то, что Россия, по мнению американского истеблишмента, замахнулась на основы американской демократии, на якобы свободу выбирать президента", — сказал он.

Инцидент в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери и наказании виновных, предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу.

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги
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