В Лос-Анджелесе начали проверку обвинений в адрес Сигала о домогательствах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинуты против актера Стивена Сигала, сообщает портал Deadline.

"Вчера (в среду) департамент полиции Лос-Анджелеса передал нам дело о сексуальных домогательствах, касающееся Стивена Сигала. Мы продолжаем его проверять", — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что помимо Сигала в полицейском досье фигурируют имена актера Энтони Андерсона и голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.

Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017–2018 годах на фоне обвинений в домогательствах. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Шестого августа стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Его задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.