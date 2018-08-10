Путина и Медведева пригласили на юбилей признания Абхазии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву направлены приглашения на празднование 10-летия признания независимости Абхазии, сообщил глава республики Рауль Хаджимба.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии. Вслед за Россией независимость Абхазии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. В мае 2018 года о признании независимости республики объявила Сирия.

"Направлены приглашения лидерам стран, признавших нас. В частности, отправлены соответствующие письма президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также ряду представителей политического руководства РФ", — сказал он в интервью газете "Известия".

Глава республики отметил, что Абхазия продолжит укреплять международные позиции и расширять международное признание.

Президент Абхазии также сообщил, что на сегодняшний день приоритетная задача для республики — "наполнить возникшие официальные отношения с Сирией конкретным содержанием". По его словам, сейчас прорабатывается вопрос возможной встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.