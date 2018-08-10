Журналистку белорусского агентства БелаПАН отпустили из изолятора

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Сотрудница белорусского негосударственного информационного агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова, задержанная по "делу БелТА", отпущена из изолятора временного содержания, сообщил пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

"Таня Коровенкова дома", — написал он в соцсети Facebook.

Коровенкова была задержана во вторник по делу о несанкционированном доступе к платной новостной ленте государственного агентства БелТА. В ее минской квартире и на даче прошли обыски.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является БелТА. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 7-9 августа следователи задерживали и допросили до 20 журналистов, большинство были отпущены после допроса.

В четверг СК Белоруссии сообщил, принято решение об освобождении проходящих по делу журналистов. В четверг вышли на свободу четыре сотрудницы tut.by и редактор интернет-версии газеты "Белорусы и рынок". Пока под стражей остаются главред БелаПАН Ирина Левшина и фрилансер Павел Быковский, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle.