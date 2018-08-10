Посольство Италии отрицает, что призывало перенести выборы в Ливии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Итальянское посольство в Триполи заявило, что никогда не призывало отложить выборы в Ливии.

Сообщения, что Италия выступает против проведения выборов в Ливии в этом году, ранее поступали от комитета по иностранным делам палаты представителей в Тобруке, а также распространялись в местных СМИ. В частности, многие ссылались на интервью посла Италии в Ливии Джузеппе Перроне местному телеканалу 4 августа.

"Посол Перроне никогда не просил отложить выборы в Ливии. Напротив, он поддерживает, что любое решение насчет даты выборов касается ливийцев и только ливийцев",- говорится в заявлении посольства, опубликованном в сети микроблогов Twitter.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

В мае на организованных в Париже переговорах стороны политического кризиса договорились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря, а не позднее 16 сентября — подготовить для них конституционную базу. Однако позже премьер-министр Италии выступил с инициативой созыва осенью новой конференции по Ливии.