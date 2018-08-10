Семья осужденного в США Ярошенко сможет навещать его четыре раза в неделю

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Семья осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко прибудет в Америку 20 августа, во время визита родные смогут посещать заключенного четыре раза в неделю, сообщила его супруга Виктория Ярошенко.

"Вместе с дочерью мы прилетаем в США 20 августа. Жить будем в Нью-Йорке. Расстояние от места нашего проживания в США до тюрьмы "Данбери" — около 100 километров. Встречаться с Константином мы сможем четыре раза в неделю по два часа", — сказала она в интервью газете "Известия".

Виктория Ярошенко отметила, что приобрести авиабилеты помогли друзья. По словам супруги российского летчика, они планируют оставаться в США до середины сентября.

"Мы очень рады, что сможем увидеться с Константином. Сложно представить, насколько трудно общаться только по телефону или переписываться. Тем более когда мы знаем, как непросто ему приходится", — рассказала она.

Супруга Константина Ярошенко поблагодарила российское консульство в США и МИД РФ за оказанную помощь.