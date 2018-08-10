В Вашингтоне организуют акцию против марша ультраправых

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль. Архивное фото

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль. Архивное фото

НЬЮ-ЙОРК, 10 авг — РИА Новости. Активисты антирасистского движения призывают провести в Вашингтоне акцию протеста в ответ на марш белых ультранационалистов, который должен состояться в воскресенье, сообщил РИА Новости один из организаторов Сэм Вонг.

Обе акции приурочены к годовщине событий в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), где в 2017 году манифестация ультраправых переросла в массовые беспорядки.

"Мы призываем всех антифашистов и людей доброй воли принять участие в международных днях действия с 10 по 12 августа для массовой мобилизации в Вашингтоне", — заявил Вонг.

На странице организаторов ответной акции в соцсети Facebook уже более 1,1 тысячи человек заявили о готовности в ней участвовать, еще около 2,5 тысячи проинформировали, что заинтересованы в участии.

Ультраправые националисты 12 августа 2017 года собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862–1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Президент США Дональд Трамп осудил ультраправых, но заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны, чем навлек на себя волну критики.