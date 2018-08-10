МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман призвал директора Центрального разведывательного управления США Джину Хаспел остановить коррупционную деятельность официального куратора ЦРУ в стране, лоббирующего интересы исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Соответствующее обращение опубликовано на странице Глузмана в Facebook.

"Я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Ульяны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины", — написал он.

По мнению Глузмана, деятельность Супрун является разрушительной. "Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Супрун с должности и.о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране является проявлением той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка", — подытожил он.

Уроженка США Супрун стала исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины в июле 2016 года. Чиновник "прославилась" благодаря своим советам населению по общеизвестным вопросам. В частности, она заявила, что температура у ребенка — не повод вызывать врача, а также отметила, что женщины не должны стесняться кормить детей грудью в публичных местах. За свои инициативы получила прозвища "Доктор Смерть" и "Внучка Менгеле".

Семен Глузман — психиатр, бывший политзаключенный, диссидент, общественный деятель. Автор многочисленных интервью, научных публикаций по проблемам прав человека, по вопросам этики и права в психиатрии, вопросам социальной психиатрии. Один из разработчиков закона Украины "О психиатрической помощи" и других законодательных документов.