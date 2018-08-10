Суд в США может запросить психиатрическую экспертизу Никулина 14 августа

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Американский судья, который ведет дело россиянина Евгения Никулина, может запросить психиатрическую экспертизу в рамках слушания по его делу 14 августа, рассказал РИА Новости адвокат Никулина Аркадий Бух.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.

"Четырнадцатого августа мы ожидаем решение судьи по психиатрической экспертизе. Есть вероятность, что судья запросит такую экспертизу", — сказал он, добавив, что "это не причина для беспокойства, это то, что должно быть сделано". Адвокат напомнил о попытках Никулина сбежать из заключения, это одна из вероятных причин того, что такая экспертиза будет запрошена.

Ранее он подтвердил РИА Новости, что защита по рекомендации судьи заранее до судебного заседания направила запрос на психиатрическое обследование Никулина.

Бух уточнил, что сейчас его клиент находится в одиночной камере по соображениям безопасности.