Боевики договорились с Израилем о перемирии в секторе Газа

ГАЗА, 9 авг — РИА Новости. Боевики в палестинском секторе Газа договорились с Израилем при посредничестве Египта о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня, сказал РИА Новости член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаль Абу-Зарифа. По его информации, перемирие вступает в силу с полуночи.

Он отметил, что договоренность достигнута при посредничестве Египта.

Израильтяне в подобных случаях обычно не признают наличия соглашений с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".

За полтора дня противостояния палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек. Израильская авиация в ответ атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.

Сектор Газа

Сектор Газа — территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины наряду с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена разделительным забором.

Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.