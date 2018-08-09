Во Франции около 1600 человек эвакуировали из-за дождей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Около 1600 человек эвакуировано из трех департаментов на юге Франции в результате ливней, сообщило МВД.
Среди эвакуированных 119 детей из летнего лагеря в коммуне Сен-Жюльен-де-Пейрола. По данным телеканала BFMTV, отдыхавшие здесь дети приехали из Германии. Один из руководителей лагеря, 70-летний гражданин ФРГ, пропал без вести.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон призвал жителей соблюдать осторожность и консультироваться с данными метеослужб.
В четверг в 26 департаментах на востоке и юго-востоке Франции из-за предстоящих гроз объявлен оранжевый — предпоследний — уровень метеоопасности.