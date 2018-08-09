Госдеп назвал цель новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в четверг заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения", представляющее взаимный интерес.

"Президент (США Дональд Трамп) и госсекретарь (Майк) Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это (Россия) большая страна, и мы тоже", — заявила Науэрт на брифинге.

"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — добавила она.

Новые антироссийские санкции и реакция Москвы



Вашингтон в среду объявил о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. Первый пакет, который вступит в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может быть введен через 90 дней, он подразумевает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия, как заявили в госдепе, может избежать второго пакета санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и пообещал зеркальный ответ.

Инцидент в Солсбери

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.