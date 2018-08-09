Госдеп назвал цель новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в четверг заявила, что при помощи санкций США добиваются от России "улучшения поведения", представляющее взаимный интерес.
"Президент (США Дональд Трамп) и госсекретарь (Майк) Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это (Россия) большая страна, и мы тоже", — заявила Науэрт на брифинге.
"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", — добавила она.
Новые антироссийские санкции и реакция Москвы
МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и пообещал зеркальный ответ.
Инцидент в Солсбери
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.