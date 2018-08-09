Госдеп вызвал посла Зимбабве из-за ситуации в стране

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Госдеп США вызвал послов Зимбабве и Замбии, чтобы высказать свою обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в Зимбабве, говорится в заявлении госдепартамента в четверг.

"Соединенные Штаты вызвали послов и Зимбабве и Замбии, чтобы заявить им о серьезных проблемах" в области соблюдения прав человека в Зимбабве, говорится в сообщении. Госдеп уточнил, что "правительство Соединенных Штатов внимательно следит за сообщениями о вероятных многочисленных задержаниях, избиениях и других злоупотреблениях властями Зимбабве за прошлую неделю, направленных в основном на активистов".

Кроме того, США "также глубоко обеспокоены, что Замбия приняла решение передать бывшего министра финансов Тендая Бити зимбабвийским властям… Это решение вызывает особое сожаление, особенно с учетом мужества, которое Замбия проявила, укрывая тысячи зимбабвийских борцов за свободу". В госдепе сказали, что будут обсуждать эту ситуацию с властями Замбии. Кроме того, госдеп обратился к лидерам Зимбабве "с просьбой гарантировать физическую безопасность господина Бити и гарантировать его конституционные права и соблюдение прав человека в его отношении".

Один из лидеров зимбабвийского оппозиционного "Движения за демократические перемены" Тендаи Бити был задержан в среду утром после пересечения границы с Замбией и помещен под стражу. Через некоторое время его отпустили. Защита политика подала прошение о предоставлении ему политического убежища в Замбии, однако власти отказали ему в этом. Адвокаты утверждают, что согласно решению местного суда, политик должен был предстать на судебном заседании по этому вопросу, однако миграционные власти в ночь на четверг передали его полиции в Зимбабве.

Бити предъявили обвинения в ложном объявлении результатов выборов и общественном насилии, сообщила ранее местная газета Herald Zimbabwe. Другая местная газета Zimbabwe Mail сообщала, что власти Замбии передали полиции Зимбабве Бити после того, как ему было отказано в политическом убежище. Издание Herald Zimbabwe сообщило, что Бити прибыл в суд мелких тяжб для повторного слушания в столице Зимбабве Хараре.

По данным издания, обвиняемый должен выплатить залог до явки в суд в размере пяти тысяч долларов и сдать выездные документы. Бити также обязан проживать по упомянутому адресу и не общаться со свидетелями по делу.

Победивший на президентских выборах Эммерсон Мнангагва написал в Twitter, что Бити был отпущен благодаря его вмешательству. Президент добавил, что "в такое крайне важное время в истории нового Зимбабве нет ничего важнее, чем единство, мир и диалог".

Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранее.