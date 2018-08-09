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Госдеп вызвал посла Зимбабве из-за ситуации в стране

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© AFP 2018 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Госдеп США вызвал послов Зимбабве и Замбии, чтобы высказать свою обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в Зимбабве, говорится в заявлении госдепартамента в четверг.

"Соединенные Штаты вызвали послов и Зимбабве и Замбии, чтобы заявить им о серьезных проблемах" в области соблюдения прав человека в Зимбабве, говорится в сообщении. Госдеп уточнил, что "правительство Соединенных Штатов внимательно следит за сообщениями о вероятных многочисленных задержаниях, избиениях и других злоупотреблениях властями Зимбабве за прошлую неделю, направленных в основном на активистов".

Полиция в Зимбабве. Архивное фото
© AP Photo / Mujahid Safodien
Экс-министра финансов Зимбабве отпустили на свободу, сообщили СМИ
Кроме того, США "также глубоко обеспокоены, что Замбия приняла решение передать бывшего министра финансов Тендая Бити зимбабвийским властям… Это решение вызывает особое сожаление, особенно с учетом мужества, которое Замбия проявила, укрывая тысячи зимбабвийских борцов за свободу". В госдепе сказали, что будут обсуждать эту ситуацию с властями Замбии. Кроме того, госдеп обратился к лидерам Зимбабве "с просьбой гарантировать физическую безопасность господина Бити и гарантировать его конституционные права и соблюдение прав человека в его отношении".

Один из лидеров зимбабвийского оппозиционного "Движения за демократические перемены" Тендаи Бити был задержан в среду утром после пересечения границы с Замбией и помещен под стражу. Через некоторое время его отпустили. Защита политика подала прошение о предоставлении ему политического убежища в Замбии, однако власти отказали ему в этом. Адвокаты утверждают, что согласно решению местного суда, политик должен был предстать на судебном заседании по этому вопросу, однако миграционные власти в ночь на четверг передали его полиции в Зимбабве.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в процессе голосования на избирательном участке в начальной школе Шервуда в Квекве. 30 июля 2018
© AFP 2018 / Jekesai Njikinzana
"Крокодиловы слезы". Мнангагва возглавил Зимбабве "малой кровью"
Бити предъявили обвинения в ложном объявлении результатов выборов и общественном насилии, сообщила ранее местная газета Herald Zimbabwe. Другая местная газета Zimbabwe Mail сообщала, что власти Замбии передали полиции Зимбабве Бити после того, как ему было отказано в политическом убежище. Издание Herald Zimbabwe сообщило, что Бити прибыл в суд мелких тяжб для повторного слушания в столице Зимбабве Хараре.

По данным издания, обвиняемый должен выплатить залог до явки в суд в размере пяти тысяч долларов и сдать выездные документы. Бити также обязан проживать по упомянутому адресу и не общаться со свидетелями по делу.

Победивший на президентских выборах Эммерсон Мнангагва написал в Twitter, что Бити был отпущен благодаря его вмешательству. Президент добавил, что "в такое крайне важное время в истории нового Зимбабве нет ничего важнее, чем единство, мир и диалог".

Жители Хараре празднуют отставку президента Зимбабве Роберта Мугабе. 21 ноября 2017
© REUTERS / Mike Hutchings
Осень патриарха, или Слезы "крокодильи" по Роберту Мугабе
Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранее.

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