Число подозреваемых в покушении на Мадуро увеличилось до 25 человек

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Общее число подозреваемых в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро увеличилось до 25 человек, восемь из которых задержаны, сообщил в четверг глава МВД Нестор Ревероль.

Ранее власти сообщали о 19 подозреваемых.

"Сообщаем стране о прогрессе в расследовании неудавшегося убийства президента Николаса Мадуро, совершенного 4 августа. За этот террористический акт расследование ведется против 25 человек", — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту. Венесуэла уже попросила США и Колумбию об экстрадиции подозреваемых, находящихся на территории этих стран.