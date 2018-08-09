США призвали Саудовскую Аравию провести расследование атаки в Йемене

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США призывают правительство Саудовской Аравии провести расследование атаки в Йемене, в ходе которой погибли десятки мирных жителей, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Ранее МККК сообщил, что десятки детей в возрасте до 15 лет погибли и пострадали при ракетном обстреле автобуса в йеменском городе Саада.

"У нас нет полных деталей относительно того, что произошло. Мы обеспокоены этими сообщениями, что была атака, которая привела к гибели мирных жителей. Мы призываем коалицию во главе с правительством Саудовской Аравии провести полное и прозрачное расследование инцидента", — сказала Науэрт.

Науэрт отметила, что США призывают "все стороны предпринять необходимые меры для защиты мирных граждан". "Мы сожалеем о всех потерях среди мирных граждан", — добавила представитель госдепа.

По ее словам, "Саудовская Аравия является важным стратегическим партнером в регионе для США".

Телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил, что по автобусу была запущена ракета, принадлежащая коалиции, и она была нацелена на пусковые установки хуситов в йеменской Сааде, запустивших в ночь со среды на четверг ракету по саудовскому городу Джизан. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что число погибших мирных жителей в йеменском городе Саада достигло 50 человек, 77 получили ранения. Большинство жертв были детьми.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.