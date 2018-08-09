США призвали Саудовскую Аравию провести расследование атаки в Йемене

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. США призывают правительство Саудовской Аравии провести расследование атаки в Йемене, в ходе которой погибли десятки мирных жителей, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.
"У нас нет полных деталей относительно того, что произошло. Мы обеспокоены этими сообщениями, что была атака, которая привела к гибели мирных жителей. Мы призываем коалицию во главе с правительством Саудовской Аравии провести полное и прозрачное расследование инцидента", — сказала Науэрт.
Науэрт отметила, что США призывают "все стороны предпринять необходимые меры для защиты мирных граждан". "Мы сожалеем о всех потерях среди мирных граждан", — добавила представитель госдепа.
По ее словам, "Саудовская Аравия является важным стратегическим партнером в регионе для США".
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.