Главред tut.by отказалась комментировать "дело Белта"

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Главный редактор крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by Марина Золотова, ранее задержанная по делу о несанкционированном доступе к платной новостной подписке государственного агентства Белта и отпущенная на свободу вечером в четверг, заявила, что хотела бы воздержаться от "опрометчивых суждений" по уголовному делу.

"Это я бы не хотела комментировать… Ситуация большого стресса для большого количества людей. Опрометчивые суждения преждевременные и не нужны", — сказала Золотова встречавшим ее коллегам, портал tut.by транслировал освобождение главреда.

Золотова напомнила, что проходящие по "делу Белта" журналисты дали подписку о неразглашении. Она также сообщила, что чувствует себя нормально, в изоляторе и следственном комитете с задержанными сотрудниками СМИ обращались хорошо. Золотова также поблагодарила всех за поддержку.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информационного агентства БелаПАН.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 7-9 августа следователи задерживали и допросили до 20 журналистов, большинство были отпущены после допроса.

В четверг СК Белоруссии сообщил, что Золотова признала, что с ее ведома сотрудники незаконно пользовались платной подпиской государственного агентства Белта. Ее действия квалифицированы по статье "бездействие должностного лица". Эта статья предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Также, до информации СК, после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий принято решение об освобождении проходящих по делу журналистов. Вместе с Золотовой в четверг вечером были отпущены еще две сотрудницы tut.by и редактор интернет-версии газеты "Белорусы и рынок".

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