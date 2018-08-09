Сторонники независимости Каталонии займутся агитацией туристов

МАДРИД, 9 авг — РИА Новости, Елена Шестернина. Сторонники независимости Каталонии начинают новую информационную кампанию — они попытаются донести до гостей Каталонии свою версию о бурных политических событиях, происходивших в автономном сообществе в течение последнего года.
"Наша цель — проинформировать туристов, а их в Каталонию приезжает двадцать миллионов в год, из них летом три миллиона, — что происходило в Каталонии с осени прошлого года", — рассказал РИА Новости представитель общественной организации Omnium Cultural Алекс Микель.
Распространять свое видение событий Omnium Cultural собирается и при помощи транспорта — вдоль всего каталонского побережья будут курсировать три автобуса с надписью "Свобода всем политическим заключенным и каталонским изгнанникам" на четырех языках — английском, французском, испанском и каталанском.
Кроме того, в планах — расклеивание листовок в наиболее посещаемых туристами местах. Представитель Omnium Cultural заверил, что разрешение на проведение "политинформации" организация получила от мэрий всех городов, поскольку "там много сторонников движения за независимость".
Лидер Omnium Cultural Жорди Куишар был задержан еще в октябре 2017 года — через две недели против проведения незаконного референдума о независимости. Ему предъявлены обвинения в организации восстания. Это преступление в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет.
Месяц назад Куишара, как и остальных 8 заключенных, перевели из мадридской тюрьмы в каталонскую — как этого требовали они сами, их семьи и сторонники независимости.
Vols veure com són les postals que es repartiran durant la campanya #FreeThemAll? N'hi haurà 4 models i mostraran la Catalunya i l’Estat espanyol que no surten a les guies turístiques pic.twitter.com/7arOYpChCj— Òmnium Cultural (@omnium) 9 августа 2018 г.