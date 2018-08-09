ЖЕНЕВА, 9 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия намерена настаивать на участии своего представителя в исполнительном комитете Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения, заявил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой по итогам заседания первой сессии Консультативного совета Целевого фонда ООН в Женеве.
Горовой отметил, что по итогам заседания в четверг было принято решение уже в ноябре начать рассматривать конкретные проекты в области безопасности дорожно-транспортного движения для отдельных государств из пяти комиссий, которые представляют ООН.
"РФ, как и в предшествующие годы, очень активно участвует в формировании повестки глобальной профилактики нарушений прав дорожного движения и предупреждения аварийности на транспорте. Для нас работа на этих площадках интересна, в первую очередь, обменом опытом ведущих государств мира в области обеспечения безопасности дородного движения, что, с учетом, географии нашей страны, очень важно", — добавил замглавы МВД.
Заседание первой сессии Консультативного совета Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения состоялось в четверг в Женеве. Россию на встрече представляли первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
О создании Глобального целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения было официально объявлено 12 апреля 2018 года в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой по инициативе Российской Федерации принята очередная резолюция о повышении безопасности дорожного движения во всем мире. Консультативный совет является главным органом, определяющим приоритетные направления деятельности созданного Фонда.