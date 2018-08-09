Венесуэла попросила Колумбию выдать депутата Борхеса

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Венесуэла официально попросила в четверг Колумбию экстрадировать ряд причастных, по мнению властей, к покушению на президента Николаса Мадуро, в том числе венесуэльского депутата Хулио Борхеса, сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Мы просим о сотрудничестве для экстрадиции полковника в отставке Освальдо Гарсии Паломо, Грегорио Ягуаса Монхе, сотрудника миграционной службы Колумбии Маурисио Хименеса Пинсона и Йильберта Эскалона Торреальбы, вовлеченных в террористический акт 4 августа. Также просим экстрадировать Хулио Борхеса, с которого была снята парламентская неприкосновенность, за его причастность к попытке убийства президента Николаса Мадуро", – приводит МИД Венесуэлы заявление Арреасы в ходе встречи с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко.

Ранее Венесуэла попросила власти США о выдаче подозреваемых в причастности к покушению, которые могут скрываться на территории этой страны.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

Всего власти сообщили о 19 подозреваемых в причастности к этому нападению. Часть из них, включая депутата парламента Хуана Рекесенса, уже задержаны, остальные пока скрываются, в том числе и за рубежом.