В Вене прошел митинг против курса Евросоюза по миграции

ВЕНА, 9 авг — РИА Новости. Демонстрация противников европейской миграционной политики прошла в четверг в австрийской столице, передает корреспондент РИА Новости.

Организатором митинга выступило движение "Мост через море" ("Seebrücke"), демонстранты начали шествие на площади Шведенплатц, продолжив его в направлении площади Штефансплатц, пройдя мимо Собора Святого Стефана в центре старого города. Представители движения выступают за открытые порты, за "мост через море", которые позволят спасающимся бегством людям безопасно прибыть в Европу.

Митингующие обвиняют европейские государства в гибели беженцев и мигрантов в Средиземном море, поскольку те не дают им беспрепятственно попадать в Европу. В этом контексте участники митинга критикуют в первую очередь австрийское правительство, которое в Брюсселе "как расистский подстрекатель" продвигает текущий миграционный курс.

"Мы протестуем против смертей в Средиземном море, криминализации спасения на море. Собственно, против (австрийского) правительства тоже, но в контексте европейской миграционной политики", — сказала РИА Новости участница шествия.

Участники митинга были одеты в одежду оранжевого цвета — цвета спасательных жилетов. В акции приняли участие порядка тысячи человек.

На саммите в конце июня главы государств и правительств стран ЕС договорились проработать и реализовать для решения миграционного кризиса концепции контролируемых центров в Европе и региональных платформ по высадке спасенных в море мигрантов в Средиземноморском регионе.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за высадку мигрантов на платформах в третьих странах вне Европы, что, по его мнению, поможет сократить число нелегально прибывающих в ЕС, а также отстранит от дела нелегальных перевозчиков мигрантов.