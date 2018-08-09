В Вене прошел митинг против курса Евросоюза по миграции

ВЕНА, 9 авг — РИА Новости. Демонстрация противников европейской миграционной политики прошла в четверг в австрийской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие обвиняют европейские государства в гибели беженцев и мигрантов в Средиземном море, поскольку те не дают им беспрепятственно попадать в Европу. В этом контексте участники митинга критикуют в первую очередь австрийское правительство, которое в Брюсселе "как расистский подстрекатель" продвигает текущий миграционный курс.
"Мы протестуем против смертей в Средиземном море, криминализации спасения на море. Собственно, против (австрийского) правительства тоже, но в контексте европейской миграционной политики", — сказала РИА Новости участница шествия.
Участники митинга были одеты в одежду оранжевого цвета — цвета спасательных жилетов. В акции приняли участие порядка тысячи человек.
В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за высадку мигрантов на платформах в третьих странах вне Европы, что, по его мнению, поможет сократить число нелегально прибывающих в ЕС, а также отстранит от дела нелегальных перевозчиков мигрантов.