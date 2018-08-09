Хуситы призвали Россию провести заседание СБ ООН из-за удара по автобусу

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава революционного комитета повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" Мухаммад аль-Хуси призвал Россию, Китай и Францию провести срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом коалиции во главе с Саудовской Аравией по автобусу с детьми в йеменском городе Саада, сообщает принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира".

Телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил, что по автобусу была запущена ракета, принадлежащая коалиции, и она была нацелена на пусковые установки хуситов в йеменской Сааде, запустивших в ночь со среды на четверг ракету по саудовскому городу Джизан. Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что число погибших мирных жителей в йеменском городе Саада достигло 50 человек, 77 получили ранения. Большинство жертв были детьми.

"Глава революционного комитета (Мухаммад аль-Хуси — ред.) призвал Россию, Китай и Францию провести срочное заседание Совета безопасности ООН", — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, аль-Хуси заявил, что "это преступление и предшествовавшие ему преступления подтверждает, что руководство вражеской коалиции отвергает мир и возлагает ответственность за это преступление на Америку и Великобританию, а также за предшествовавшие ему преступления, совершенные их оружием".

Ранее коалиция заявила об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена шиитскими повстанцами-хуситами по городу Джизан на юге королевства. Саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики сообщило, что один человек погиб, еще 11 получили ранения при падении фрагментов баллистической ракеты, сбитой ПВО Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.