Венесуэла попросила Колумбию выдать подозреваемых в покушении на Мадуро

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и генпрокурор Тарек Уильм Сааб в четверг провели встречу с советником посольства Колумбии в Каракасе Аугусто Бланко, чтобы официально запросить экстрадицию подозреваемых в причастности к попытке покушения на президента Николаса Мадуро, сообщает канал VTV.

Ранее МИД Венесуэлы обратился с аналогичной просьбой к правительству США. Следствие считает, что некоторые организаторы покушения находятся в этих странах.

Как сообщил в четверг министр связи и информации Хорхе Родригес, правительство Венесуэлы задействовало с четверга дипломатические и юридические механизмы, чтобы добиться выдачи подозреваемых.

Ранее министр Родригес рассказал, что в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту. Всего власти сообщили о 19 подозреваемых в причастности к этому нападению. Часть из них, включая депутата парламента Хуана Рекесенса, уже задержаны, остальные пока скрываются, в том числе и за рубежом.