МЧС ЛНР провело учения по спасению людей из шахты

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (83)

Личный состав военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) №2 МЧС ЛНР на учениях по ликвидации аварии на шахте. 9 августа 2018

Личный состав военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) №2 МЧС ЛНР на учениях по ликвидации аварии на шахте. 9 августа 2018

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Спасатели самопровозглашенной Луганской народной республики провели учения, во время которых отработали действия при аварии на шахте, сообщил журналистам в четверг начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР Андрей Гришин.

© РИА Новости Личный состав военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) №2 МЧС ЛНР на учениях по ликвидации аварии на шахте. 9 августа 2018 © РИА Новости Личный состав военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) №2 МЧС ЛНР на учениях по ликвидации аварии на шахте. 9 августа 2018

В пресс-службе МЧС сообщили, что учения прошли на базе шахтоуправления "Суходольское-Восточное" структурного подразделения (СП) "Краснодонуголь". В тренировке спасателей были задействованы пять отделений военизированных горноспасательных отрядов – 65 человек личного состава и одиннадцать единиц спецтехники.

© РИА Новости Личный состав военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) №2 МЧС ЛНР на учениях по ликвидации аварии на шахте © РИА Новости Личный состав военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) №2 МЧС ЛНР на учениях по ликвидации аварии на шахте

"В рамках проведения учебной тревоги на предприятии отрабатывается возникновение условной аварии, при которой оказывают помощь людям и ликвидируют аварию, в данном случае у нас пожару… Отрабатывается применение спецтехники – это мощной пожаротушащей техники, пенной, гидравлического инструмента, который используется для спасения горняков при завалах и обрушениях, а также при тушении пожаров на предприятии. Проверяется возможность его применения и то, что предприятие может обеспечить все условия для его применения", — сообщил Гришин.

В пресс-службе добавили, что по замыслу учений в 12-м восточном воздухоподающем штреке по неизвестным причинам возник пожар. Задача спасателей заключалась в том, чтобы обнаружить пострадавшего, оказать помощь и ликвидировать аварию.