Сотрудник охраны у входа в Лукьяновский следственный изолятор № 13 в Киеве. Архивное фото

Сотрудник охраны у входа в Лукьяновский следственный изолятор № 13 в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшие бойцы украинского батальона "Торнадо" устроили беспорядки в СИЗО в Киеве, сообщается на сайте генпрокуратуры Украины.

Поводом для беспорядков стали следственные действия сотрудников прокуратуры. Бывших участников боевых действий в Донбассе заподозрили в вымогательстве имущества у иностранного гражданина, которому они угрожали убийством. Также они готовили массовые беспорядки в СИЗО.

Во время обыска заключенные оказали сопротивление работникам правоохранительных органов.

"В частности, заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами", — говорится в сообщении.

По фатку случившегося возбуждено уголовное дело.

В июне 2015 года ряд бойцов добровольческого батальона "Торнадо", в том числе его командира Руслана Онищенко, задержали по обвинениям в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти. В июле того же года глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал "Торнадо".