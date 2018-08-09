Помпео обсудил с главой МИД Мексики иммиграцию и договор НАФТА

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Мексики Луисом Видегараем иммиграцию и переговоры по заключению новой сделки по североамериканской свободной зоне торговли (НАФТА), говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Вчера госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с мексиканским министром иностранных дел Луисом Видегараем. Два главы внешнеполитических ведомств обсудили важность сокращения незаконной миграции через Мексику в регионе и обсудили потребность в больших инвестициях в Центральную Америку, чтобы обеспечить безопасность в управлении и обеспечить экономическое процветание. Они также обсудили важность заключения соглашения НАФТА", — отмечается в сообщении.

США, Мексика и Канада по настоянию президента США Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА. Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонних формат переговоров.