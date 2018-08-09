В ДНР отметили необходимость присутствия Медведчука на встрече в Минске

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что встреча подгруппы по гуманитарным вопросам на переговорах по Донбассу в Минске может принести результат, если со стороны Киева будет присутствовать не только Ирина Геращенко, но и Виктор Медведчук.

Очередной раунд переговоров по Донбассу в Минске запланирован на 22 августа.

"Я надеюсь, что этот двухэтапный подход к переговорам к чему-то приведет, но при условии присутствия в полном составе делегации от украинской стороны. Как правило, если не присутствует господин Медведчук, то решения по вопросу военнопленных нет", — сказала в четверг РИА Новости Морозова.

Она отметила, что Медведчук не посещает переговорную площадку уже несколько месяцев, а присутствие Ирины Геращенко не оказывает позитивного влияния на ход переговоров. Морозова в очередной раз подчеркнула, что ДНР готова выполнять все требования меморандума в отношении обмена пленных.

Омбудсмен ДНР пояснила, что в рамках гуманитарной подгруппы на предстоящих переговорах в Минске также будут подниматься вопросы нарушения Киевом прав человека, предусмотренных международными конвенциями, факты ранения мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, экономическая и транспортная блокады и другие вопросы, связанные с конфликтом в Донбассе.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.