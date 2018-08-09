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Стал известен покупатель крупнейшего российского бриллианта

(обновлено: 20:45 09.08.2018)
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© Фото : Пресс-служба компании "АЛРОСА"Бриллиант Династия. Архивное фотоБриллиант Династия. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба компании "АЛРОСА"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. "Алроса" продала самый крупный бриллиант "Династия" из одноименной коллекции ювелирному дому Mouawad Group, сообщил РИА Новости представитель алмазодобытчика.

Крупнейший в мире цветной бриллиант Розовый Радж. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Крупнейший в мире розовый бриллиант не смогли продать на аукционе
Сумму сделки стороны не разглашают.

Аукцион прошел в минувший четверг на собственной электронной торговой площадке "Алросы". Центральный камень коллекции "Династия" представляет собой бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений) − самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства. По итогам торгов, он стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным "Алросой".

Представители Mouawad отметили, что гордятся таким важным приобретением и намерены добавить камень к своему собранию исторических алмазов. "К бриллианту "Династия" нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный "Алросой", — сказали руководители Mouawad Group Фред и Паскал Муавад.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗакрытый показ коллекции бриллиантов "Династия" в Москве (бриллианты созданы из одного алмаза, изготовлены гранильным подразделением "Бриллианты АЛРОСА". Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Закрытый показ коллекции бриллиантов "Династия" в Москве (бриллианты созданы из одного алмаза, изготовлены гранильным подразделением "Бриллианты АЛРОСА". Архивное фото

Коллекция "Династия"

На прошлой неделе "Алроса" сообщала, что совокупная итоговая выручка от продажи всей коллекции составила около 10 миллионов долларов. "Династия" включала пять бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат, получившего имя "Романовы".

Бриллианты. Архивное фото
© Fotolia / barbraford
Один из самых крупных бриллиантов продали в Нью-Йорке за $6,5 миллионов

На ее создание мастера гранильного подразделения "Алросы" потратили полтора года. В ноябре 2017 года состоялся первый аукцион, на котором были проданы четыре камня, а итоговые цены превысили стартовые в среднем на 30%.

Второй по массе круглый бриллиант в 16,67 карата получил имя "Шереметевы". Бриллиант "Орловы" в 5,05 карата имеет овальную форму. "Воронцовы" — бриллиант в форме груши весом 1,73 карата. Бриллиант "Юсуповы" имеет вес 1,39 карата. "Алроса" намерена продолжать работу по огранке и представлять рынку новые коллекции бриллиантов в будущем.

Mouawad — ювелирный торговый дом со штаб-квартирами в Женеве и Дубае. Компанию контролирует четвертое поколение потомков её основателя (в 1891 году) Дэвида Муавада выходца из Ливана. Основной бизнес представлен производством ювелирных украшений с драгоценными камнями, часов, аксессуаров, предметов роскоши.

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