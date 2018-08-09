Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Родители первой леди США Меланьи Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили американское гражданство, сообщает корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в своем Twitter.
"Ближайшие родственники со стороны жены (президента США — ред.), родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", — пишет О'Доннелл.
По ее словам, Белый Дом отказался от каких-либо комментариев.
Меланья Трамп — лишь вторая после Луизы Адамс жена президента США, родившаяся за рубежом. Кроме того, Меланья Трамп — первая супруга президента США, чьим родным языком не является английский, и первая супруга главы государства, которая стала натурализованной гражданкой США (по факту брака с гражданином США).