На юге Казахстана сотрудники банка украли у клиентов 340 тысяч долларов

АСТАНА, 9 авг – РИА Новости. В Туркестанской области Казахстана осудили сотрудников банка, похитивших 120 миллионов тенге (около 340 тысяч долларов) с депозитов вкладчиков, сообщает Sputnik Казахстан.

Как пояснили в департаменте внутренних дел области, досудебное расследование в отношении действий пяти работников банка было начато год назад — в августе 2017 — по заявлению директора филиала.

"Под подозрение попали работники Мактаральского филиала одного из ведущих банков Укибаев, Сауранбаев, Алтенов, Калибаева и Айтуреева. Досудебное расследование велось по двум статьям Уголовного кодекса РК: 189 "присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и 385 "подделка документов", — сообщили в полиции.

Следователям пришлось по крупицам собирать доказательную базу. Была проведена аудиторская проверка, ряд экспертиз, в том числе почерковедческая, судебно-экономическая. В результате вина подозреваемых была полностью доказана.

"Пять работников банка в предварительном сговоре создали свою преступную схему хищения денег. И в течение трех лет, подделав подписи вкладчиков, присваивали деньги. В результате они растратили около 120 миллионов тенге", — отметили в ДВД.

Уголовное дело поступило в суд в начале 2018 года.

Мактаральский суд Туркестанской области приговорил преступников к различным срокам наказания. Ажибек Укибаев и Талгат Сауранбаев получили по семь лет лишения свободы. Сакен Алтенов, Бахтыгуль Калибаева и Айшолпан Айтуреева отделались условным сроком.

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