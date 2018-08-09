Полиция Британии рассказала о расходах на дела Солсбери и Эймсбери

ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Расходы на оперативные действия, связанные с расследованием инцидентов в Солсбери и Эймсбери, составят более 10 миллионов фунтов стерлингов, заявила полиция британского графства Уилтшир.
Ранее британские власти пообещали выделить около 4,1 миллиона фунтов стерлингов на расходы местной полиции, связанные с инцидентом в Солсбери.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.