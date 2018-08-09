Полиция Британии рассказала о расходах на дела Солсбери и Эймсбери

ЛОНДОН, 9 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Расходы на оперативные действия, связанные с расследованием инцидентов в Солсбери и Эймсбери, составят более 10 миллионов фунтов стерлингов, заявила полиция британского графства Уилтшир.

С учетом масштабности и серьезности инцидентов на помощь полиции графства прибыли полицейские из других подразделений и регионов страны. На оплату их труда, как ожидается, будет направлено более семи миллионов фунтов из указанной суммы.

Ранее британские власти пообещали выделить около 4,1 миллиона фунтов стерлингов на расходы местной полиции, связанные с инцидентом в Солсбери.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.