В Испании число погибших от жары возросло до 12 человек

Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года . Архивное фото

Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года . Архивное фото

МАДРИД, 9 авг — РИА Новости. Совет по здравоохранению каталонского женералитета подтвердил в четверг, что причиной смерти двух мужчин в Барселоне и Льейде стал тепловой удар. Таким образом, число жертв жары в Испании увеличилось до 12 человек.

Всего в Каталонии от жары погибли шесть человек (двое в Барселоне, один в Льейде, один в Тортосе и двое в Таррагоне), четверо погибли в Эстремадуре, двое в Мурсии.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах поднялись выше 40 градусов. Жара постепенно пошла на спад с понедельника.