Порошенко намерен внести поправки в конституцию о евроинтеграции Украины

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен внести в Верховную раду законопроект об изменениях в конституцию, закрепляющий стремление Украины присоединиться к ЕС и НАТО.

"Изменения в конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Евросоюз и в НАТО давно созрели. Мной подготовлены поправки в основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента в начале нового политического сезона", — написал Порошенко в четверг на своей странице в Twitter

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.