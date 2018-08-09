Гроза обесточила дома более семи тысяч жителей юга-запада Франции

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более семи тысяч человек в двух департаментах на юго-западе Франции остались в четверг без электричества из-за сильных гроз, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщает телеканал, неполадки с электричеством коснулись шести тысяч человек в департаменте Дордонь, еще 1,5 тысячи человек остались без электричества в департаменте Ло и Гаронна.

Intempéries dans le Gard: un homme de 70 ans porté disparu https://t.co/lwnctSlICn pic.twitter.com/KYdYrivFAP — BFMTV (@BFMTV) 9 августа 2018 г.

​Причиной проблем с электричеством стали сильные грозы и град, обрушившиеся на регион в ночь со среды на четверг.

В четверг в 26 департаментах на востоке и юго-востоке Франции из-за предстоящих гроз объявлен оранжевый — предпоследний — уровень метеоопасности.

В среду сообщалось, что около 1,5 тысяч пассажиров были заблокированы на вокзалах в Нормандии в связи с прекращением движения поездов из-за грозы, которая привела к падению деревьев на железную дорогу.