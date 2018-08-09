В Боснии и Герцеговине насчитали более десяти тысяч нелегальных мигрантов

БЕЛГРАД, 9 авг — РИА Новости. Число выявленных в Боснии и Герцеговине (БиГ) нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки превысило 10 тысяч человек по последним данным Службы по делам иностранцев страны.

По данным властей БиГ, с начала года на ее территории было выявлено 10 тысяч 317 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Наибольшее скопление нелегалов происходит на боснийско-сербской границе по реке Дрине и на боснийско-хорватской границе в Унско-Санском кантоне (округе), где сейчас находится около 5 тысяч 500 мигрантов. После многочисленных инцидентов местные жители начали в августе сбор подписей против инициативы центральных властей в Сараево строить на территории округа центры приема мигрантов. На следующий понедельник намечен протест граждан в Сараево.

"Среди нелегальных мигрантов больше всего граждан Пакистана – 3 тысячи 519 человек, затем сирийцы – 1 тысяча 648, Ирана – 1 тысяча 258, Афганистана – 1 тысяча 158 и Ирака – 859 человек, за ними следуют граждане Ливии, Алжира, Палестины, Марокко, Индии", — приводит телеканал РТРС данные службы по делам иностранцев.

Отмечается, что подавляющее большинство нелегалов – мужчины без семей в возрасте 18-35 лет, однако среди них и 60 детей без родителей и опекунов. Все они проникли на территорию страны в нарушение закона, однако 9,5 тысячи из них выразили формальное намерение подать прошение на предоставление убежища.

Министр безопасности БиГ Драган Мектич и посол Чехии в стране Якуб Скалник подписали в минувший вторник меморандум об использовании чешской дотации в размере около 1 миллиона евро для усиления защиты госграницы и "эффективной борьбы против нелегальной миграции". На эти деньги будет приобретено оборудование для пограничной полиции БиГ, включая тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, устройства для обнаружения работы сердца и дыхания. По словам министра Мектича, приобретенное на выделенные Чехией средства оборудование позволит боснийским пограничникам "выявлять движение в зоне нескольких километров и находить мигрантов, спрятавшихся в транспортных средствах".

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция-Македония-Сербия-Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.