В Киеве назвали засуху в Крыму "российской пропагандой"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сообщения о засухе в Крыму являются "российской пропагандой", заявил в эфире телеканала "Прямой" Борис Бабин, занимающий на Украине должность постоянного представителя президента страны в Крыму.

"Это российская пропаганда, которая должна быть фоном для того, чтобы мы дали воду", — сказал Бабин в ответ на вопрос ведущей о том, действительно ли в Крыму засуха.

Он заявил, что о проблемах экологии Крыма на Украине говорят "полезные идиоты" и "проплаченные люди", в том числе и из должностных лиц.

"Как метко сказал президент Украины Петр Порошенко, давайте сделаем Крым токсичным для россиян", — заключил Бабин.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась. Проблема водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма, его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

Крым стал российским регионом по итогам референдума после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя.