Apple предложила заменить паспорта на iPhone

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ведомство по патентам и товарным знаком США зарегистрировало заявку компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone. Об этом сообщил портал Apple Insider.

Предполагается, что технология позволит использовать смартфон вместо паспорта. Идея строится на передаче зашифрованных данных владельца из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу.

Компания планирует передавать информацию с гаджета при помощи технологии радиочастотной идентификации — например, через NFC, которая уже используется на большинстве смартфонов. По задумке разработчиков, защиту от несанкционированного доступа к данным обеспечат технологии биометрической верификации Touch ID и Face ID.

У концепции широкая сфера применения: ее смогут реализовать и частные компании (например, в пропускной системе для сотрудников), и государства (при паспортном контроле).

Издание подчеркивает, что Apple еженедельно направляет в патентное ведомство множество заявок, но лишь немногие из разрабатываемых технологий реализуются в конечных продуктах компании.