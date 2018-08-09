Apple предложила заменить паспорта на iPhone

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ведомство по патентам и товарным знаком США зарегистрировало заявку компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone. Об этом сообщил портал Apple Insider.
Компания планирует передавать информацию с гаджета при помощи технологии радиочастотной идентификации — например, через NFC, которая уже используется на большинстве смартфонов. По задумке разработчиков, защиту от несанкционированного доступа к данным обеспечат технологии биометрической верификации Touch ID и Face ID.
У концепции широкая сфера применения: ее смогут реализовать и частные компании (например, в пропускной системе для сотрудников), и государства (при паспортном контроле).
Издание подчеркивает, что Apple еженедельно направляет в патентное ведомство множество заявок, но лишь немногие из разрабатываемых технологий реализуются в конечных продуктах компании.