Мощный поток грязи и камней накрыл город в Швейцарии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором мощный селевой поток, спустившийся с гор в Швейцарии, накрыл небольшой город Шамозон.

На кадрах видно, как грязевая лавина выходит из берегов реки и ударяется о конструкцию моста. При этом брызги поднимаются настолько высоко, что оказываются на уровне третьего этажа стоящего рядом дома.

Отмечается, что поток повредил несколько машин и заборов. Информации о пострадавших нет.