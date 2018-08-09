Винник заявил о причастности граждан Греции к его делу

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов евро, заявил, что к его делу причастны греческие граждане и он готов помочь властям этой страны провести расследование, сообщил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.

Винник впервые заявил о причастности греков к его делу. Заявление Винника передано прокурору суда в Салониках, сообщил адвокат.

В заявлении Винник сообщает, что во время своего пребывания в Греции на отдыхе в прошлом году он несколько раз входил через свой компьютер в онлайн-платформу BTC-e для транзакций с биткойнами и другими криптовалютами. По словам россиянина, он делал эти транзакции для обслуживания конкретных лиц, "включая греческих граждан". Данные этих людей находятся на его компьютере, который был конфискован греческими властями, отметил он.

Винник заявил, что готов предоставить дополнительную информацию греческим судебным органам и при его активном участии будет возможно проанализировать данные и определить адреса людей, связанных с преступлениями в области интернет-технологий.

"Это очень важный элемент, который показывает нам практически всю головоломку", — заявил Спирлиадис, по мнению которого, это может повлиять на ситуацию в деле.

"Если он был в Греции, если он использовал греческий компьютер, если он выходил на платформу из Греции, а граждане Греции были клиентами платформы, то, я думаю, есть достаточно данных, чтобы начать уголовное преследование", — сказал адвокат.

"Очень важно, чтобы его клиенты были греческими гражданами, потому что это еще раз показывает ответственность греческих судебных властей в этом деле. Греческие судебные власти должны сделать очевидное", — добавил он.

Адвокат указал на сложность этого дела как по его характеру, так и по причине различных запросов на экстрадицию – есть один запрос от США, два от России и один от Франции.

"Винник хочет быть экстрадированным в Россию, а во-вторых, хочет, чтобы его дело расследовали в Греции. Он не хочет выдачи в США или Францию", — сказал адвокат.

Винник раннее требовал расследовать его дело в Греции, однако греческие судебные власти, по их утверждению, не могут найти эти заявления Винника.